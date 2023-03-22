外籍客每呎63元「破頂價」租柏傲莊　較同類貴32%有原因｜直擊

入伙不足兩個月的大圍柏傲莊 II，新近錄得一宗呎租創新高的租務個案。屋苑一伙實用面積約264平方呎的開放式戶，以每月約1.65萬元租出，呎租高達62.5元，創屋苑新高，亦較去年底，同座同面積的開放式戶型租金推高4,000元或32%，是次貴租皆因單位連傢具。



美聯物業分行首席助理聯席董事吳焯誠表示，上述單位為柏傲莊 II 7A座中層E室，實用面積264平方呎，屬開放式單位，座向西北。租客為一名外籍人士，於沙田區內返工，心儀屋苑港鐵站上蓋及連大型商場。

↓↓柏傲莊開放式單位相片↓↓

外籍租客要求基本傢具 業主提價500元

據知，上述單位業主原本叫價16,000元，惟租客要求業主提供基本傢具，如床、櫃、枱及椅子等，雙方協商後，單位終連傢具以每月16,500元租出。不過目前單位仍屬交樓標準，業主短期內會買入相關傢具。

是次單立成交呎租達62.5元，創屋苑呎租新高。而業主於2020年11月以約657.3萬元買入單位，現租金回報逾3厘。

同類戶型去年底月租1.25萬 呎租47元

翻查近月柏傲莊 II 的租務個案，同屋苑另一伙7A座中層E室，實用面積同為264平方呎、開放式間隔，去年12月以1.25萬元租出，呎租47.3元，不過單位未有提供傢具。

吳焯誠又補充，3月份首兩周，柏傲莊兩期已累錄50宗租務成交，現存約250個放租盤，其中，開放式單位叫租由約1.5萬至1.6萬元水平。