米蘭站姚君達名鑄複式巨宅「由賣轉租」　13.5萬租出｜單位直撃

有名人業主選擇把持有的豪宅物業「由賣轉租」。 據市場消息指，由米蘭站前主席姚君達持有的尖沙咀名鑄「自製」複式戶新近以月租13.5萬元租出，呎租57元。單位早前曾劈價3,000萬至約1.28億元求售，惟一直未獲承接。



上述單位為名鑄中層F室，原本為兩伙面積1,182平方呎的兩房單位，姚君達將上下兩層打通，令全屋面積增至2,364平方呎，成兩廳三套房。據悉，單位曾以每月16.8萬元放租，最終減價約兩成，新近以13.5萬元租出，呎租為57元。

據相片所見，單位連有裝修，中空位置更設大型吊燈，內置樓梯上落，廳房同望向極開揚維港海景。

↓↓姚君達名鑄複式巨宅↓↓

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據資料，姚君達於2009年及2017年分別以約3,358萬及3,730萬元購入上述物業，涉及樓價合共約7,088萬元。不過，他早前曾透露，如計及樓價、入則改造工程連裝修傢俬等合共花費約8,000萬元。換言之，是次的租金回報約2厘。

據悉，上述單位之前一直放售，姚君達過去在訪問中曾指「有內地客人給我1.75億，我話2億才考慮（賣）。」惟單位今年初有指劈價3,000萬至約1.28億元求售。