伯恩光學底價23.49億統一觀塘開源道工廈業權　擬重建大型商廈

觀塘大型工廈收購項目完成強拍程序。由伯恩光學創辦人楊建文等持有大部分業權的觀塘開源道77號業發工業大廈1期，今日（12日）進行強制拍賣，最終由手持3號牌的發展商代表、在無競爭下以底價23.49億元投得。完成強拍程序後，伯恩光學已完成收購業發工業大廈1期及2期、巧明街119至121號年運工業大廈合共3幢工廈，預計將一併重建為一大型商廈，並設12層基座商場。



上述開源道77號業發工業大廈地盤面積約2萬平方呎，座落於開源道之西北面，面對開源道與成業街之交界處。物業現為一幢於1978年落成的15層高工業大廈，設有三部載貨電梯及五條公共樓梯。物業所在位置現為其他指定用途（商貿），位處東九龍核心地帶，毗鄰大型商場apm及港鐵觀塘站，人流暢旺。

手持3號牌的發展商代表，以底價23.49億元投得觀塘業發工業大廈1期，完成強拍程序。

三幢工廈合併申建大型商廈 設12層商場

資料顯示，伯恩光學創辦人楊建文在2021年9月已就上述開源道77號業發工業大廈第1及2期，以及巧明街119至121號年運工業大廈，合共三幢工廈一併向城規會申請，以地積比率約14.4倍重建一幢39層高、樓高200米的商廈（另設5層地庫），涉及總樓面約72萬平方呎，基座設有12層樓面作零售及食肆用途。

當中，巧明街119至121號年運工業大廈已在今年3月初完成強拍程序，由伯恩光學代表以底價11.28億元投得，成功統一項目全部業權。至於開源道77號業發工業大廈第2期則早於2017年12月以底價逾16.21億元完成強拍。