傅嘉莉斥1900萬購跑馬地THE ASTER　獨愛港島樓、屢有斬獲

市場再錄名人入市，無綫女藝人傅嘉莉以首置身份擲近1,900萬元買入嘉里（0683）旗下跑馬地THE ASTER一個兩房單位。過去，傅嘉莉曾活躍於物業投資，尤其鍾情港島樓，且一般持貨兩、三年即沽出，屢有斬獲。



消息指，涉及為THE ASTER高層A室，實用面積698平方呎，屬兩房套間隔， 成交價為1,896.8萬元，呎價27,175元。據資料顯示，買家以傅嘉莉（Fu Ka Lee）作登記，是次入市需付樓價3.75%的印花稅，反映她以首置名義入市。

+ 2

THE ASTER 近期亦獲藝人曾華倩胞兄曾華德及其妻擲2,180萬元購入一伙，涉及15%雙倍印花稅，涉及約327萬元。

THE ASTER位於跑馬地山光道7A號，由嘉里發展，原名為RESIGLOW Happy Valley。於2017年曾推出招租，當時每呎租金約50元至70元。今年2月嘉里突宣布將項目「轉租為賣」。項目不受一手新例規管。

鍾情港島樓 愛短炒、屢有斬獲

傅嘉莉為中德混血兒、模特兒出身，亦有拍劇。過去她不時投資物業，尤其鍾情港島樓，並多次在買賣中有「斬獲」。翻查資料，2006年她以330萬元購入鴨脷洲海怡半島一個單位，持貨兩年，在2008年即以528萬元沽出，帳面獲利198萬元、或六成；同年，她又以218萬元買港島西翠安閣單位，同樣持貨兩年即以326萬元沽出，帳面賺108萬元或五成。

此外，傅嘉莉在2010年以360萬元買入太古城，持貨三個月即以372萬元沽出，帳面獲利12萬元。據悉，目前傅嘉莉仍以公司名義持有淺水灣蔚峰園一伙市值近5,000萬元的豪宅。