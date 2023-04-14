九龍城重建｜御門．前被地盤包圍　法團反對憂影響日照、空氣流通

市建局去年開展九龍城衙前圍道/賈炳達道發展計劃（下稱計劃），料提供4,350伙中小型住宅單位，計劃同時將把現時九龍城市政大廈及街市，重置在賈炳道公園、毗連九龍城廣場。據城規會資料，上述計劃接獲60份申述，當中24份為反對意見，佔整體四成，包括來自位於主地盤中央位置、單幢樓「御門．前」的業主立案法團。



資料顯示，御門．前業主立案法團或其他人士，就上述項目表達反對意見，指擬議發展項目的高度為主水平基準上160米，將會影響附近御門．前和樂善堂用地的日照採光和空氣流通。

市建局去年開展九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃。（市建局航拍影片截圖）

反對意見：不減少休憩地說法屬誤導

法團又指，計劃所提交的空氣流通專家評估、視覺影響評估和採光評估並不全面，而且不可靠。對於計劃闢設行人專用區而不提升附近道路網絡負載能力的建議，法團認為會令交通擠塞情況惡化。

法團又認為，現時的九龍城市政大廈可原址重建，無須易地重置，又指計劃聲稱在重建後不會減少休憩用地或園景美化空間，說法屬誤導。

規劃署拒接納反對申述

不過，規劃署不支持上述反對申述，認為不應順應有關申述而修訂發展計劃圖。規劃署指，發展計劃圖將有助市建局把區內現有破舊失修的樓宇，重建為新的住宅發展項目，以增加房屋供應和改善居住環境，並提供商業及社區設施。

署方又指，發展計劃圖在交通、環境、空氣流通和視覺方面均不會造成無法克服的技術問題，同時市建局改善了方案，透過納入設計元素，以盡量減少遮擋御門．前居民的景觀，使御門．前的主外牆不會被方案內的建築物遮擋。

署方：市建局已改善設計 減少遮擋御門．前景觀

對於日照採光方面，署方指，雖然相關規例／指引並無訂明須進行日照評估，但市建局自願作出日照分析，評估御門．前的日照情況。結果顯示，御門．前的垂直採光系數在符合分區計劃大綱圖規定的方案下和概念方案下，結果相若。