CCL報168.4點　按周微升0.08%　重上去年10月水平

中原城市領先指數CCL最新報168.40點，按周升0.08%，指數創25周新高，重上2022年10月水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新指數反映3月23日美國加息0.25厘當周的市況。歐美爆發銀行危機，而本港息口維持不變，市場波動，影響整體樓價短暫窄幅爭持，CCL連續3周在168點水平反覆。

整體樓價升勢明顯減慢

CCL一周升一周跌，走勢反覆向上，但升幅收窄。近4周CCL累升0.95%，而早前CCL連升4周4.26%，整體樓價升勢明顯減慢。現時CCL距離170點目標，相差1.60點或0.95%。本周金管局兩度承接港元沽盤，對本港二手樓價的影響將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.72點，按周升0.31%，連升5周共2.80%。CCL（中小型單位）報167.88點，按周升0.20%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創26周新高，重上2022年10月水平。CCL（大型單位）報171.07點，按周跌0.50%，連跌2周共0.67%。

港島CCL_Mass按周升0.69%

四區方面，三升一跌，走勢各自反覆向上。港島CCL_Mass報172.07點，按周升0.69%，指數重上2022年10月水平。九龍CCL_Mass報166.08點，按周升0.54%，連升5周共3.62%，指數重上2022年8月水平。

新界西CCL_Mass報154.60點，按周升0.66%，指數重上2022年10月水平。新界東CCL_Mass報180.46點，按周跌1.15%，連升2周後回軟，指數企穩2022年9月水平。