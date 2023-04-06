CCL最新報168.27點　按周微跌0.05%　分析：樓價短暫窄幅爭持

中原城市領先指數CCL最新報168.27點，按周微跌0.05%，是矽谷銀行倒閉後首周及滙豐減二手H按封頂息當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，好淡消息同時出現，影響樓價短暫窄幅爭持。

楊明儀續指，近4周CCL持續一周升一周跌，每個高位均比上一次高，而每個低位亦比上一次高，升幅多而跌幅小，反映走勢明顯反覆向上。整體樓價短期仍繼續向升，現時距離170點目標，相差1.73點或1.03%。

至於4月7日至10日復活節長假期對本港二手樓價的影響，將於4月下旬公布的CCL才開始反映。

九龍CCL_Mass報165.18點，按周升0.50%，連升4周共3.06%，指數重上2022年8月水平。

九龍CCL_Mass連升4周共3.06%

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.20點，按周升0.08%，連升4周共2.49%； CCL（中小型單位）報167.55點，按周微跌0.02%，連升6周後回軟；CCL（大型單位）報171.93點，按周跌0.17%；至於CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）繼續企穩2022年10月水平。

按地區劃分，呈兩升兩跌，走勢各自反覆。九龍CCL_Mass報165.18點，按周升0.50%，連升4周共3.06%，指數重上2022年8月水平；新界東CCL_Mass報182.56點，按周升0.24%，連升2周共1.78%，指數重上2022年9月水平；港島CCL_Mass報170.89點，按周跌0.08%；新界西CCL_Mass報153.59點，按周跌0.48%，連升4周後回軟。