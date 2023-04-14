3月三大辣招稅涉376宗　急升六成創14個月新高　BSD按月增五成

整體樓市交投回升，帶動3月份三大辣招稅項錄得高達8億元，按月大升44%，創過去10個月新高，期內涉及376宗辣招稅個案，按月大增60.7%，為14個月新高。

按各類別辣招劃分，反映非本地買家入市的買家印花稅（BSD），在3月份錄得92宗，按月大升50.8%，為2022年1月後的新高，涉及稅款為2.36億元，按月漲31.4%。

SSD按月急升1.4倍

至於反映投資者入市的15%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），3月份錄260宗，涉及稅款5.546億元，按月升59.5%及48.7%。而反映短炒的額外印花稅（SSD）個案，3月份錄得24宗，涉款約1,010萬元，按月急升1.4倍及1.73倍。

每季三大住宅辣稅個案。（美聯資料）

首季辣稅個案增50.7% 連跌四季後回升

而按季計算，今年第一季3項住宅辣稅則共錄767宗，較去年第四季509宗上升約50.7%，連跌四季後回升，則創三季新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以3項住宅辣稅個案劃分，BSD個案今年首季錄187宗，較去年第四季113宗大升約65.5%，按季升幅為3辣稅之中最大，宗數連升2季，並創一年新高。隨著香港與內地全面通關後，BSD個案亦見回升，預期內地買家來港置業將逐步復常，料今年BSD個案按年上升。