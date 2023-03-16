曾華倩胞兄4630萬購兩伙跑馬地豪宅　啃辣稅近七球

康健國際（3886）執行董事及副主席、藝人曾華倩胞兄曾華德及其妻，在兩周內先後斥4,630萬元買入跑馬地兩伙豪宅，包括友園及THE ASTER各一伙，並需繳付樓價15%的「辣招稅」，涉及稅項約695萬元。



賣家為羅旭龢家族成員

資料顯示，上述單位包括跑馬地冬青道10至12號友園高層A室，實用面積1,073平方呎，三房一套間隔，連一個車位，於2月20日以2,450萬元易手，成交呎價22,833元，售價及呎價均為項目新高。

上述單位由曾華德（KENNETH）及其妻以聯名形式買入，繳付樓價15%的印花稅，涉及367.5萬元。原業主為羅旭龢家族成員，於2014年以1,940萬元購入上址，是次轉手帳面升值510萬元或26%。

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曾華德與妻聯名形式買入兩伙

另一伙單位為嘉里（0683）近日「轉租為賣」的跑馬地THE ASTER，曾華德及其妻在3月1日以2,180萬元購入THE ASTER高層D室，實用面積698平方呎，兩房一套間隔，成交呎價31,232元。由於同採用聯名形式入市，需付樓價15%的雙倍印花稅，涉及約327萬元。

旗下中卓醫務曾斥1.5億購中環乙廈

曾華德為藝人曾華倩的兄長，亦為著名呼吸系統科醫生，曾任香港胸肺基金會主席。現為康健國際（3886）執行董事及副主席。曾華德在港經營綜合私家醫療服務中卓醫務，在2020年12月曾以1.5億元買入中環乙級商廈歐陸貿易中心6樓、逾5,000平方呎全層樓面。

2022年7月份，中卓醫務旗下的綜合私家醫療集團CENTRAL MEDICAL獲康健國際斥資4.76億元收購。