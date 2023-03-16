飛揚二期折實均價1.25萬　近3年最平新盤　陳永傑：放血價賣樓

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，今日（16日）公布首張價單，提供88伙，一房折實售306.9萬元起，折實平均呎價12,509元，比去年6月推出的飛揚一期首批折實均價15,050元平近17%，成青山公路近三年來呎價最平的新盤。

陳永傑：折讓幅度比去年樓價跌幅15%多

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，飛揚第二期折實平均呎價約1.25萬元，創新盤市場自2020年5月天水圍Wetland Seasons Park後、近三年呎價新低，折讓幅度比去年整體樓價跌幅15%還要多，部份單位減幅更達25%，形容是次屬「放血價」，屬「不計成本、劈價賣樓」。

他認為，割喉式競爭下，買家最受惠。而飛揚二期入場門檻低，加上受惠「小減辣」寬減首置從價印花稅，勢搶走全港二手市場剛需客源，附近新界西市場購買力必被凍結。

陳永傑續指，香港全面復常，帶動樓市反彈轉旺，3月一手市場已有約1,149宗成交，已超越上月約900宗的紀錄，料3月全月一手成交可達3,000宗，有望創六年半新高。

布少明：將凍結區內部分二手購買力

至於美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，飛揚二期戶型以一房、兩房單位為主，且定價相當具競爭力，料將吸引一眾買家及凍結區內部分二手購買力，有望成為「新票王」。他又預計，項目落成後呎租可達約35元，租金回報約3厘。

他又指，不少發展商加快推盤步伐，並普遍採取「先求量，再求價」的策略，預計市場氣氛持續做好，相信3月一手成交有望錄得約2,800宗水平，或創四年以來新高。

↓↓飛揚兩房示範單位↓↓