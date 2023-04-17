余文樂2070萬沽觀塘商廈單位　揸足8年帳蝕逾60萬

有藝人蝕沽商廈物業！近年長居台灣的香港藝人余文樂，近日以2,070萬元沽出觀塘一個商廈單位，持貨有近八年帳面仍要蝕逾60萬元，如連同基本使費計，料實蝕逾200萬元離場。

據悉，是次成交為觀塘駿業街56號中海日升中心高層G室，實用面積1,715平方呎，單位上月底以2,070萬元沽出，呎價逾1.2萬元。

8年前購入 用作自家服裝品牌工作室

上述單位由余文樂旗下公司LOK & CO.LIMITED於2015年6月以2,131.745萬元一手購入，持貨近八年，是次轉手帳面蝕讓約61.74萬元，期內貶值3%。若連同入市時的稅款及其他使費，料實蝕逾258萬或12%離場。

觀塘駿業街中海日升中心。

而余文樂當年買入上述單位時，亦同時購入中海日升中心兩個車位，作價350萬元。余文樂當時表示，當時買入單位當作投資，並用作自家服裝品牌MADNESS的工作室。

現年41歲的余文樂曾為演藝界的潮流指標，數年前淡出娛樂圈，現定居台北，2014年他創立服裝品牌MADNESS，並與國際知名品牌合作及推出聯乘產品，但MADNESS於今年初退出中國，實體店全線結業。此外，余文樂去年又加入元宇宙熱潮，推出NFT品牌「ZombieClub」。