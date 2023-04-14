前壹傳媒CEO中半山豪宅1億沽　大賺8000萬　夠買11伙第一城｜多相

二手市場回暖，港島大額豪宅獲買家承接。市場消息透露，由前壹傳媒行政總裁張嘉聲或相關人士持有的中半山花園台高層戶，新近以約1.03億元沽出，持貨約24年，帳面勁賺逾8,000萬元。

據市場消息指，是次成交為中半山花園台3座高層B室，實用面積2,828平方呎，屬三房連書房間隔，外望市區及維港海景。據知，單位最初以1.08億元連車位叫價放盤，最終以減500萬元至1.03億元沽出，呎價36,421元。

據資料顯示，上述單位由張嘉聲（Cheung Ka Sing Cassian）及盛燕南（Sheng Yan Nan Vivian）1999年以聯名購入，而其中一人前壹傳媒行政總裁張嘉聲名字相同，料為同一人。

↓↓中半山花園台單位直撃↓↓

賺幅夠買11伙沙田第一城三房

單位於1999年買入，當時作價2,250萬元，持貨至今約24年，現帳面獲利8,050萬元，單位期內升值3.6倍。事實上，參考沙田第一城的三房單位，實用面積504平方呎，最近成交價約為722萬元，即張嘉聲夫婦賣樓所賺的金額已夠買11伙沙田第一城的三房單位。

張嘉聲2008年加入壹傳媒，2011年擔任壹傳媒集團行政總裁至2018年初退任。他過往亦曾擔任不同美資公司高層。當中包括沃爾瑪中國有限公司總裁；雀巢（中國）有限公司負責中國業務營運總裁等等。

花園台於1983入伙，共設有3座，提供222個單位，樓齡至今近40年。監警會前委員、匯賢智庫成員關治平，其相關人士2021年亦以1.02億元買入花園台一個中層戶。