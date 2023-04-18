何超蓮結婚｜賭王千金出嫁　原居三太陳婉珍山頂大宅　市值近13億

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮跟男友竇驍於峇里舉行婚禮，雖未知二人婚後打算在哪裏築愛巢，但觀乎其母親、三太陳婉珍手上持有的物業，市值至少十數億元。除了最貴重的山頂布力徑5號8,000平方呎大宅，還有九龍站凱旋門單位，以及石澳安利花園洋房等。

據了解，何超蓮在婚前是與母親陳婉珍一同居住在山頂布力徑5號，該大宅實用面積達8,000平方呎，連私人游泳池，健身室等，除屋內裝修富麗堂皇，有各式各樣古董擺設外，屋外私人花園所種植的一草一木，原來亦大有來頭。

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據知，其花園種有有「金錢樹」之稱的菲島福木，價格不菲。而何超蓮在社交平台亦不時分享在家中的日常生活照。據知，上述山頂布力徑5號大宅，於1996年以1.26億元買入。若參考近期布力徑的物業放盤，意向呎價由9萬至17萬元不等，粗略估算其大宅市值逾7億至13億元。

三太持收租物業 凱旋門新近15.5萬租出

此外，三太手上亦持有至少兩個放租物業，其中一個為九龍站凱旋門摩天閣高層A室，實用面積約1,955平方呎，屬四房間隔，於2005年以約6,060萬元買入。單位新近以每月約15.5萬元租出，目前單位的銀行估價約為1.16億元。

至於石澳山仔路四號安利花園的雙號屋，實用面積約2,564平方呎，於2008年以約6000萬元買入，三房三套間隔，在2020年以13.5萬元租出，目前大屋估計市值約7,000萬至8,000萬元。