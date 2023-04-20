「街市大王」建華集團3168萬增購長沙灣6000呎工廈

有「街市大王」之稱的建華集團或相關人士新近再度入市，斥資3,168萬元買入長沙灣工廈物業。該集團在過去兩個月已累積斥資逾7,168萬元買入同廈單位。



上述成交個案為長沙灣長順街18號華盛工業大廈6樓B室，面積約5,995平方呎，在上月23日以3,168萬元沽出，成交呎價5,284元，買家為GRAND NOVUS LIMITED，公司董事為建華集團行政總裁凌偉業。至於原業主早於2012年以2,080萬元買入上述單位，即持貨十一年，現帳面獲利1,088萬元或52%。

疫情期間近18億入市 狂掃商場、商舖、工廈

翻查資料，建華集團過去亦有買入該廈物業，如今年3月份以4,000萬元購入上述華盛工業大廈3樓A室，面積6,960平方呎，成交呎價5,747元，是次入市屬增購行動。

事實上，建華集團近年多次大手買入物業，如4月初以6.5億元買入啟德1號（I）及啟德1號（II）兩個商場，兩年前亦以2.85億元買入同區尚．珒溋基座商舖。綜合市場資料，建華集團自2020年7月起至今已至少買入約20項物業，包括商場、工廈、各區街市地段的舖位，涉及金額接近18億元。