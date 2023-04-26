The YOHO Hub錄首宗租務　街坊2.75萬承租三房｜多相

元朗The YOHO Hub開始入伙，即錄首宗租賃成交，有三房單位放盤四日，速獲區內分支家庭「即睇即租」，月租27,500元。

美聯物業分行區域經理王偉健表示，臨近暑假旺季，家庭客紛紛出動睇租盤，元朗The YOHO Hub首宗租務成交為B期1座高層D室，實用面積872平方呎，三房，望開揚景觀。

據悉，單位日前以月租29,500元放盤，僅四天速獲區內分支家庭客輕微議價，並以月租27,500元承租，呎租31.5元。而業主於2022年初以1,859.7萬元一手購入單位，以是次租金計算，租賃回報近1.8厘。

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The YOHO Hub約有20個放租盤 入場1.5萬起

王偉健補充，目前The YOHO Hub約有20個放租盤，其中一房實用面積326平方呎，入場租金為15,000元起；兩房實用面積477平方呎，入場租金為19,000元起；三房實用面積530平方呎，入場租金為21,500元起。

The YOHO Hub分為B及C期兩地盤，合共提供1,969伙。其中第B期涉1,030伙，於2021年已展開首輪銷售，近日入伙；第C期則提供939伙。