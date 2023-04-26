差估署：3月樓價指數升1.36%　連升三個月　首季累升半成

差餉物業估價署今（26日）公布，3月份私人住宅樓價指數報351.4點，按月升1.36%，連升三個月。累計今年首三個月，私人住宅樓價指數期內累升約5%。

按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報352.8點，按月升1.32%；大型單位（D、E類）報308.9點，按月升0.78%。

C類中型單位按月升2.18%最多

再細分各類戶型，全線報升，當中升幅最多為C類單位（753至1,076平方呎）報323.5點，按月升約2.18%；B類單位（431至752平方呎）報340.3點，按月升1.46%；A類單位（面積431平方呎或以下）報383.7點，按月升約0.95%。

D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則報309.5點，按月升0.91%；至於，E類（1,722平方呎或以上） 單位報306.3點，按月升0.29%。

此外，1月份私樓租金指數報176.3點，按月上升約1.09%，較去年同期低約1.23%。今年首季則漲約0.46%。

3月份租金指數按月上升約1.09%。（資料圖片）

萊坊：預計上半年樓價續低位徘徊

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，官方樓價指數由第一季低位反彈近5%，但短期高息口及新盤貨尾量囤積等因素，仍繼續阻礙樓價回升的速度，他預料，第二季樓價面對阻力較第一季大，預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊。

他又指，雖然美國加息步伐已經開始減慢，但預計今年下半年加息因素才會淡化，短期香港整體借貸成本仍有機會上升，影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

市場整體購買力仍然不足

此外，通關後整體成交量已明顯回升，突別是1,000萬以下的中小型樓盤，但市場整體購買力仍然不足，預計一、二手成交量按月會在5,000宗左右徘徊，樓市仍需要較長時間才能回復2021年時樓市高位的氣氛。

而今年市場主題仍是以「去庫存」為主，王兆麒認為，第二季發展商會更積極銷售新盤，預計上半年餘下時間，一手市場成交平均每月會增加至1,300至1,500宗左右。同時發展商會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

至於住宅租務有支持，他相信未來數月住宅租金走勢保持平穩向上。