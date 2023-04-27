團結香港基金：未來五年私樓年均落成量1.9萬伙　後五年急跌30%

團結香港基金（基金會）發表新一份公私營房屋供應 ，展望未來五年（2023至2027年）私人住宅年均落成量將達約19,000伙，不過，因熟地不足預示後勁不繼，第二個五年期（2028至2032年）的私人住宅年均落成量預計約13,900伙，即與第一個五年期相比，第二個五年期落成量下跌近三成。

團結香港基金副總裁葉文祺表示，自2017/18年度以來私人住宅熟地供應驟降，已預示了落成量將在五年後出現下滑。

左起：團結香港基金副總裁葉文祺、總裁李正儀、研究員梁躍昊

至於私人發展項目方面，葉文祺指，除了現時已知的項目外，北部都會區内還有不少正在進行規劃申請的私人發展項目。然而，要釋放相關發展潛力，還有待政府解決交通、排污、保育，以及厭惡性設施等挑戰，這將是第二個五年期私人住宅落成量能否進一步提升的決定性因素。

未來十年36萬伙公屋落成 超《長策》兩成

公營房屋方面，葉文祺估計，未來十年（2023/24至 2032/33年度）公營房屋總落成量可達約36萬伙，兌現《施政報告》表示已覓得士地興建的所有潛在單位供應，並超出《長策》目標約兩成。公屋綜合輪候時間有望在2026/27年度回落至4.6年。

不過，報告亦指，第二個五年期佔了十年供應中的三分之二，當中，達六成項目將來自北部都會區，其中一半又屬於棕地群等分布較零散的改劃地，故建議當局提前制訂具針對性的重置及安置策略