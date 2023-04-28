差估署：北區私樓空置率9.5%冠全港　空置2866伙、急升逾4倍

差估署公布《香港物業報告2023》的完整版本，數據顯示，截至2022年底，全港私人住宅整體空置量為54,967伙，空置率約4.4%，按年上升0.3個百分點。而按地區劃分，北區成為全港住宅空置率最高的地方，空置率高達9.5%；至於全港空置量最多為九龍城（包括啟德），錄8,179個空置單位，按年減少3.9%。



截至去年底，北區空置私人住宅單位數目為2,866伙，佔區內總存量30,268伙約9.5%，為全港空置比例最高的地方。不過，翻查資料顯示，去年北區私樓空置量為533伙，空置率只有1.9%，該區空置情況較去年大幅上升逾4倍。

區內ONE INNOVALE去年底開始入伙

事實上， 北區的空置按年急升逾4倍，估計與該區有大量新盤取得入伙紙有關。例如，恒地（0012）粉嶺北馬適路項目ONE INNOVALE系列合共提供1,576伙，其中該項目1期提供603伙並於去年12月已經入伙。至於其餘兩期分別涉408伙及565伙，預計落成日期為2023年6月30日。

北區空置私人住宅單位數目為2,866伙，佔區內總存量30,268伙約9.5%，為全港空置比例最高的地方。

港島南區空置率9.2% 全港第二

至於，港島南區空置率錄得9.2%屬全港第二高，空置單位數目為4,054伙，情況較去年同期錄得的1,015伙，大幅多出3,039伙或逾3倍。相關數字大幅上升，估計與黃竹坑站港島南岸的第一期晉環、第二期揚海近期陸續入伙有關。

九龍城、啟德空置單位8179伙 全港最多

另外，九龍城（包括啟德）空置量雖仍冠絕全港，涉及8,179個空置單位，不過較對上一年的8,512伙，按年減少3.9%，相信與該區新盤陸續入伙有關。如位於啟德跑道區、提供1,059伙的維港1號，在去年底經已入伙。