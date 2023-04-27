影岸．紅大兩房獲多客洽購　外區用家「半夜落訂」奪心頭好｜多相

東涌藍天海岸影岸．紅一伙兩房單位，因位處「鳳凰樓層」兼連靚裝修，吸引多組準買家同時洽購，其中一外區客為奪得心頭好，不惜「半夜」落訂，並叫代理翌日往澳門送訂，終成功以856萬元購入單位。



利嘉閣地產營業董事劉俊傑表示，是次成交為藍天海岸影岸．紅B座鳳凰樓層I室，實用面積約638平方呎，屬「大兩房」間隔，外望開揚山景及海景。由於屋苑高層「大兩房」連大露台的戶型少有放盤，因而吸引多組買家同時洽購。

↓↓影岸．紅成交單位直撃↓↓

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劉俊傑續指，新買家為外區客，見上址連雅緻裝修，且較同區一般兩房單位大近100平方呎，又擁「L型」大廳及大露台，遂決定入市。從相片可見，單位擁簇新裝修。

代理翌日乘金巴往澳門送訂截糊

代理又指，原業主已移居澳門，得悉有另一代理收訂並擬簽約，準買家恐被截糊，決定半夜落訂，並委託代理翌日早上乘金巴往澳門「送訂」，最終成功以856萬元購入單位，呎價約13,417元。

據知，原業主於2012年以555萬元買入上址，持貨約十一年，是次轉手帳面賺301萬元，單位期內升值約54%。劉俊傑補充，上述為屋苑本月第5宗成交，現時屋苑約有35個放盤，入場費由650萬元起。