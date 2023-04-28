4月新盤錄12宗撻訂　按月少5宗　晉環買家蝕250萬訂最多

踏入第三季一手交投回落，4月截至27日止，新盤市場錄逾810宗成交，較上月同期約2,000多宗大跌近六成，撻訂宗數亦有減少。據《香港01》統計，4月份截至27日一手市場暫錄約12宗撻訂，按月減少5宗，涉及殺訂金額約1,050多萬元。



黃竹坑站晉環錄撻大訂 買家損失252萬

4月涉及殺訂金額最多一宗，為黃竹坑站港島南岸第一期晉環，屬項目首宗撻大訂個案。相關單位為第2B座36樓C室，實用面積639平方呎，三房間隔。買家於2021年5月以2,525.3萬元買入，並採用建築期付款辦法，以樓價10%計，料損失252.53萬元。

至於已屆現樓的啟德MONACO亦錄兩宗撻訂，料兩名買家合共損失約309.5萬元訂金。其中一宗為2A座23樓A室，實用面積為762平方呎，屬三房間隔，於2021年首輪銷售中以1,954.2萬沽出，呎價為25,646元。單位4月14日已錄取消交易，料買家損失樓價10%、即約195.4萬元訂金，為4月殺訂金額第二高個案。

不過，單位於4日後以1,989.5萬元重新售出，成交價較撻訂前賣貴1.8%。

壹號九龍山頂「手寫形式」顯示撻訂

有「米奇老鼠則」之稱的荃灣壹號九龍山頂，4月新增一宗終止買賣合約個案，為4樓B室，實用面積973平方呎、三房間隔。單位早於2015年2月以約1,060.57萬元沽出，呎價約10,900元。該買家採用180天付款計劃，並須於2015年8月付清樓價。不過，單位4月20日以「手寫形式」顯示為終止交易，料被沒收樓價5%，即約52.5萬元。

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瑜一IC期首錄撻訂 兩買家損失逾160萬訂

早前熱銷的何文田瑜一IC期，4月首錄撻訂，包括兩房及三房戶各一伙，涉及第5B座5樓F室、以及8樓A室，實用面積521及656平方呎，4月2日首輪銷售以1,307.8萬及1,905.1萬元沽出，呎價為25,101元及20,941元，惟兩名買家於入市五日後棄購，料各損失樓價5%、即約160.6萬元訂金。

至於九龍城瓏碧則錄兩宗撻訂，料該兩名買家合共損失約128.8萬元訂金。另外，粉嶺ONE INNOVALE 3期、大角咀傲寓、荃灣逸璟．龍灣及青衣薈藍各錄一宗撻訂，各買家分別損失17.8萬至62.5萬元訂金。

柏傲莊 III 新增兩宗取消交易

取消交易個案方面，4月截至27日止暫錄約2宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約444宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比約52.5%，料涉及成交總值約67.2億元。