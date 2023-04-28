荃灣卓悅集團中心連周邊工廈擬重建　提供4幢住宅、涉629伙

荃灣區再有舊式工廈申請重建改劃住宅。華潤資本新近就旗下荃灣橫窩仔街一個「U字型」綜合發展區地盤，向城規會申請改劃住宅發展，提供4幢分層住宅、涉及629伙。 值得留意，該項目申請重建範圍包括卓悅用作總部的卓悅集團中心（前稱海林大廈A座、B座）。



據城規會資料，上述申請地點位於荃灣橫窩仔街及楊屋道，現為卓悅集團中心（前稱海林大廈A座及B座）、利興強中心、東昌工業大廈及露天貨倉，地盤面積約53,240平方呎，佈局呈U字型。

上述申請由海林大廈業主華潤資本提出，建議分期進行重建，以作綜合住宅（分層住宅），以及社會褔利設施（幼兒中心）發展，並略為放寬地積比率，而建築物高度限制由主水平基準以上100米，放寬至120米。

重建後總樓面逾30.5萬呎

資料顯示，申請人華潤資本持有地盤A的卓悅集團中心（即海林大廈），而地盤B（即利興強中心）、C（即露天貨倉）、D（即東昌工業大廈）則由其他私人擁有，每個地盤將各自興建1幢不多於29層高的分層住宅，合共4幢提供629伙，落成後總樓面約30.53萬平方呎。 至於地盤A低層擬興建一所100個名額的幼兒中心，以配合區內社福服務需要。

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申請人認為，擬議發展方案符合重建工業用地作住宅的規劃意向，另略為放寬地比率切合增加房屋供應的政策。若與大綱圖的計劃524伙相比，擬議發展將增加105個單位。

資料顯示，卓悅集團中心（前稱海林大廈A座、B座）原由本地連鎖化妝品零售品牌卓悅控股（0653）持有，去年7月卓悅公布，將項目售予華潤資本旗下CR Capital Investment （Cayman） Limited （CRCI），涉資5.5億元。