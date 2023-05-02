落選港姐梁家琪2108萬購University Hill天台特色戶

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2A期，於上周六（4月29日）展開首輪銷售，價單形式發售的150伙全數沽清，當中更吸引到明星買家入市。

美聯物業新界東高級營業董事曾慶聲表示，該行協助曾參選香港小姐競選、現為主播的明星級買家梁家琪（Khaki）與家人，成功購入University Hill第2A期暫時至今最高價的特色戶。

據了解，梁家琪為澳洲雪梨大學傳理系碩士生，於2022年獲1988年國際華裔小姐季軍郭秀雲提名參選《2022年度香港小姐競選》，最後於19強止步，賽後加入無綫電視。

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特色戶附設平台及天台

上述成交個案為University Hill 2座一伙A6室單位，實用面積約851平方呎，並連平台及天台，為屋苑內特色單位，成交價約2,108萬元，呎價約24,771元，創出項目的成交價及呎價的雙破頂新高。

曾慶聲表示，新買家入市主要欣賞項目的質素，居住環境，以及單位間格合符其需要，故入標選購單位，結果成功以約2,108萬元購入「心水戶」，買家將先考慮將單位作為自用。