University Hill第2B期涉688伙　周末上樓書　開放式戶最細210呎

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill銷情熾熱，項目第2B期今日（2日）公布項目戶型。新地代理總經理胡致遠表示，項目獲批預售文件，最快本周末上載樓書，短期內公布首張價單，定價參考同系University Hill2A期，預告有加價空間。



資料顯示，University Hill第2B期由五座大廈組成，提供688伙。標準戶型涵蓋開放式至三房戶，並設開放式廚房及梗廚兩種，實用面積由210至770平方呎，其中開放式單位實用面積由210至220平方呎；一房單位實用面積由290至380平方呎；兩房單位實用面積由400至470平方呎；三房單位實用面積由520至770平方呎。

項目主打兩房單位涉近60%，開放式及一房間隔佔近25%，三房間隔佔約一成。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2B期涉及688伙，最細標準戶210呎起。

University Hill第2A期周四次輪賣216伙

至於同系University Hill第2A期本周四（4日）次輪銷售的216伙，折實售價325.43萬至1,114.68萬元，呎價13,202至18,890元。當中約10伙開放式單位折實售價低於400萬元，定價計市值近15億元。項目今日截票。