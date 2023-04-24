仲量聯行：上月整體甲廈空置率12%　近10個月來首度回落

寫字樓租務市場出現改善情況。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，整體甲級寫字市場空置率由2月底的12.2%，微跌至3月底的12.0%，為2022年5月以來首次回落。



而按地區劃分，灣仔/銅鑼灣和九龍東的空置率分別跌落至9.6%和19.3%，中環的空置率則保持平穩，維持在9%水平。至於九龍區方面，尖沙咀及九龍東3月份甲廈空置率分別達11%及19.3%，均出現輕微回落的情況。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，自通關以來，睇樓和談判活動變得活躍。受數宗樓面面積較大的單位租賃成交驅動，整體甲級寫字樓市場在三月錄得203,900平方呎淨吸納量，而整體市場空置率出現下跌情況。

仲量聯行：3月整體甲廈租金回落0.2%

在為數不多的新租賃中，三菱日聯銀行租用啟德 AIRSIDE兩層樓面，涉及建築面積約共86,800平方呎，以整合其位於中環和鰂魚涌的寫字樓。

該行香港研究部執行董事黃志輝表示，3月整體市場租金按月下跌0.2%。主要分區市場中，灣仔/銅鑼灣和九龍東租金分別下跌0.4%和0.3%，而中環租金保持平穩。