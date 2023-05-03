中資入市｜華潤置地1.4億買油塘貨倉全層　原業主勁賺14倍離場

油塘舊式工廈物業成為發展商吸納對象，新近有中資機構斥資逾億元入市。華潤置地旗下公司，新近以1.4億元買入油塘東源街4號華東貨倉全層樓面，原業主持貨近35年，是次轉手帳賺1.31億元離場。



上述成交為華東貨倉3樓全層，單位新近以1.4億沽出，單位面積約24,732平方呎，是次成交呎價約5,661元。資料顯示，上址新買家為好時辰國際有限公司（GOOD HOUR INTERNATIONAL LIMITED），屬華潤置地旗下公司。

至於原業主為中國陶藝進出口有限公司， 於1988年買入上址，持貨近35年，是次轉手帳賺1.31億元，單位期內升值逾14倍。

油塘華東貨倉3樓全層新近以1.4億元沽出。（網上圖片）

華東貨倉大廈建於1978年，樓高7層，佔地約2.6萬平方呎，目前大廈大業主包括華懋集團。資料顯示，華懋集團於2017年以3.98億元買入該廈41.27%業權，涉及四層樓面、建築面積共98,928平方呎計算，呎價約4,023元。

華潤長沙灣倉庫年初逾137億補地價

華潤置地（1109）近年在港亦有不少部署，其中上月發生三級火的長沙灣潤發倉庫亦屬其中之一，項目於今年1月底公布已與政府達成換地協議，計劃重建為大型住宅項目，提供2,500伙，涉及補地價金額達逾137億元，為近年最大型的補地價個案。