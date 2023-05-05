內地客3650萬沽大嶼山WHITESANDS洋房　帳面貶值33%、實蝕2000萬

早於2015年入伙的大嶼山洋房屋苑WHITESANDS，錄得屋苑首宗二手成交個案，一幢由內地客持有的洋房，新近以3,650萬元沽出，較2018年買入價5,450.5萬元，帳面大幅貶值約33%。若計及其他使費成本，實蝕金額超過2,000萬元。



上述成交個案為WHITESANDS的首宗二手成交個案，易手物業為28號屋，樓高兩層，實用面積2,467平方呎，採三房兩套連儲物室間隔，地下庭院連花園面積共1,489平方呎，一樓設平台約135平方呎，天台面積約955平方呎，另設有私人車庫。

屋苑首宗二手成交即蝕讓

據了解，該洋房單位早於2019年中推出放售，叫價5,500萬元，其後一直未獲承接，直至近月降價至4,500萬元，不過依然需要再度大幅減價至3,650萬元才能易手，成交呎價14,795元。

2018年買入價5450.5萬

資料顯示，原業主英文名字為國語拼音，料為內地客，早於2018年以5,450.5萬元一手購入上述洋房，不過當時只需繳付樓價4.25%的印花稅，反映本身已取得香港身份證，並以首置名義入市。以最新成交價3,650萬元計算，該洋房帳面貶值1,800.5萬元或33%，若計及當時入市時的稅款231.64萬元，以及賣出時的佣金支出36.5萬元，實蝕金額高達約2,069萬元。

至於新買家的英文名字為國語拼音，料為內地客，不過其繳付的稅款約155.1萬元，佔樓價約4.25%，反映他已取得本地身份證並以首置名義入市。

WHITESANDS由太古地產發展，早於2015年2月入伙，提供28座洋房，實用面積由1,944至2,586平方呎。