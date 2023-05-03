新界西蝕讓成風　Park YOHO兩房年半劈135萬　浩景臺3年半貶值12%

新界西二手市場蝕讓成風，元朗Park YOHO Genova有業主放盤逾一年半，累劈135萬元後以715萬元沽出兩房戶，帳面貶值2%；而同屬新界西的葵涌夾屋浩景臺，有三房單位業主持貨3年半，實蝕近133萬元離場。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗Park YOHO Genova 12座中層D室，實用面積582平方呎，兩房連儲物房間隔，外望米埔濕地及深圳開揚景觀。原業主因有意換樓，早於2021年6月以850萬元放盤，惟無人問津，及後因應市況下調至725萬元， 最終再減至715萬元後獲上車客承接，呎價12,285元。換言之，單位放盤逾一年半後，累劈135萬元或近16%沽出。

外望米埔濕地、深圳開揚景觀

據知，原業主於2017年7月以729.2萬元一手買入自住，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓14.2萬元，單位期內輕微貶值2%。如計及當時入市繳稅約27.3萬元，以及賣出的佣金約7.15萬元，料實蝕約49萬元離場。

浩景臺業主持貨3年半 帳蝕讓90萬

另外，葵涌夾屋浩景臺新錄一宗蝕讓成交，美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，成交為浩景臺6座中層B室，實用面積595平方呎，原則三房，望開揚山景。單位新近以670萬元（已補地價）易手，呎價11,261元。

據知，原業主於2019年10月以760萬元買入，持貨3年半，是次轉手帳面蝕讓90萬元，單位期內貶值12%。如計及當時入市繳稅約28.5萬元，以及買入賣出的佣金約14.3萬元，料實蝕約133萬元離場。