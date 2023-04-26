歷來最傷！ 皓畋雅裝兩房1550萬沽　帳面勁蝕600萬｜多相

何文田半新盤皓畋新近再錄得大幅蝕讓個案，屋苑一伙兩房戶以1,550萬元沽出，較五年前的買入價帳面勁蝕約600萬元，蝕幅高達約28%，料為屋苑歷來蝕幅最大的二手個案。



香港置業首席高級營業經理朱碧其表示，上述售出單位為皓畋2座高層G室，實用面積約676平方呎，屬兩房連書房間隔，座向東南，從相片可見，單位外望開揚景觀，內有雅致裝修。

↓↓皓畋成交單位↓↓

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據知，單位在半年前以「蝕讓價」放盤，當時叫價1,900萬元，近日獲外區客接洽，議價後減價350萬元或約18.4%，至約1,550萬元成交，呎價約22,929元。據了解，新買家為首置客，心儀物業位於高層、價錢合預算，睇樓兩次即拍板入市自住。

資料顯示，原業主於2018年1月以約2,150萬元購入上述單位，是次轉售帳面損失約600萬元，期內眨值約27.9%。若計及買入時的稅款約180萬元，以及賣出時的佣金支出約15.5萬元，預計實蝕約795.5萬元。不過單位過去曾用作收租，相信租金收入可抵銷部分蝕幅。

皓畋4月至今暫錄得6宗買賣，較上月同期兩宗增加約35%。