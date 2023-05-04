University Hill第2B期公佈樓書　最細218呎　部分基座設安老院舍

新盤市場銷情熾熱，新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2A期，於今日（4日）展開次輪銷售，推售共216伙，其中191伙價單單位，於大約7小時全數沽清。發展商趁勢隨即公佈項目第2B期的樓書，該盤提供688伙，開放式戶實用面積最細218平方呎。值得留意，項目第5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓，將會設置安老院舍。



開放式戶面積最細218呎

University Hill第2B期的樓書已上載至樓盤網站，該盤由五座大廈組成，提供688伙，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，並設開放式廚房及梗廚兩種。據樓面資料，該盤單位實用面積介乎218至936平方呎。其中面積最細為第2座1樓至15樓的A6室，實用面積218平方呎，採開放式間隔。

特色戶天台劃分兩部分 中間走廊屬公共空間

面積最大則為第2座16樓A1室連天台特色戶，實用面積936平方呎，採三房連書房間隔，單位內置樓梯通往面積543平方呎的天台。惟值得留意，該天台劃分兩個部分，中間設有一條屬公共空間的走廊。

第5、6座基座設安老院舍

University Hill第2B期的單位密度不高，每層普遍提供8至12個單位，享有兩部電梯。其中較多單位為優景閣第一座2樓至3樓、5樓至12樓、15樓及16樓，一層提供12伙。

此外，據樓書資料，第2B期住宅部分內設安老院舍，位於優景閣5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓。

第2B期住宅部分內設安老院舍，位於優景閣5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓。（樓書資料）

兩房單位佔全盤62%

早前發展商透露項目戶型概要，樓盤主打兩房單位涉62%，開放式及一房間隔佔近25%。其中開放式單位實用面積由大約210至220平方呎；一房單位實用面積由約290至380平方呎；兩房單位實用面積由約400至470平方呎；三房單位實用面積由約520至770平方呎。