EIGHT STAR STREET三房4350萬沽　創次高紀錄　澐璟三房2733萬沽

一手市場交投雖減慢，惟仍錄大額成交。太古地產（1972）灣仔星街項目EIGHT STAR STREET新近以招標形式沽出三房，屬項目成交價次高。涉及單位為21樓A室，實用面積913平方呎，以4,350萬元沽出，呎價47,645元。



EIGHT STAR STREET提供37伙，目前已沽出31伙或84%，尚餘6個現樓單位待沽。當中，項目23樓A及B單位，實用面積1,198及980平方呎的複式單位亦即將推出應市。

啟德澐璟三房2733.06萬沽

另外，由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟新近錄一宗成交。涉及為6座12樓C室，實用面積902平方呎，屬三房套連儲物房間隔，以2,733.06萬元沽出，呎價爲30,300元。澐璟自去年11月以招標形式開售至今累售87伙，套現金額逾42.55億元。

至於，會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE已屆現樓，項目本月2日展開新一輪銷售118伙，至今沽出兩伙。最新一伙為低座A座3樓C室，實用面積768平方呎，屬三房梗廚間隔，以1,918萬元沽出，呎價24,974元。據知，新買家來自啟德，是次買入單位自住。