University Hill第2B期首批138伙　折實均價16288元　與2A期持平

美國聯儲局日前宣布加息，多間香港銀行陸續跟隨加息，不過無阻熱銷新盤推售步伐。新地（0016）白石角University Hill第2A期昨日次輪開售191伙價單單位，即日沽清，連同首輪計兩輪共沽341伙，發展商昨日隨即公佈項目第2B期的樓書，並於今日（5日）公布首張價單，首批涉及138伙，折實價453.5萬元起。2B期折實平均呎價16,288元，與上月中才推出的2A期首批定價持平。



雷霆：美息即將見頂 對樓市影響不大

新地副董事總經理雷霆形容，第2B期首張價單為「延續高才無敵價」，表示政府推出高才通後，有助推動租賃市場。至於昨日香港銀行跟加息，他表示大部份市場人士預期美息即將見頂，預料加息對本港樓市影響已經不大。

2B期折實均價與2A期首批持平

University Hill第2B期首批提供138伙，涵蓋一至三房戶型，當中一房佔22伙、兩房佔93伙、三房佔23伙，實用面積由293至729平方呎。首批單位的價單定價533.6萬至1,599.84萬元，價單呎價由15,426元至21,946元。

以最高折扣15%計，折實售價由453.56萬至1,359.86萬元，折實呎價由13,112元至18,654元。整批單位市值約11.5億元。當中售價最平一伙為3座1樓A5室，實用面積293平方呎，折實售453.5萬元，折實呎價15,478元。

合資格科研專才/學術人才可獲5%現金回贈

項目提供四款付款辦法，當中包括現金付款計劃、靈活付款計劃、靈活置業付款計劃、靈活升級付款計劃。另外值得留意的是，發展商為3項靈活付款計劃加入科研專才/學術人才現金回贈。凡合資格人士購買指定物業（涉47伙），可獲樓價5%現金回贈。

明日開放售樓廠、收票 最快下周賣樓

新地代理總經理胡致遠表示，項目明日開放售樓廠，將有全新模型供公眾參觀，並於同日開始收票，最快下周展開銷售。

至於項目2A期昨日次輪銷售，價單191伙即日全數沽清，當中有兩成半為投資者。客源方面，新界區佔7成，九龍區佔2成，港島佔1成。新界區買家有60%來自沙田、大圍 、大埔及白石角。

2A期兩輪累沽348伙 套現25億

至於昨日亦錄兩宗大手客成交，均用作投資及自住。其中，有買家斥1,480萬買兩伙兩房及斥1,920萬買三房及兩房各一。總計，項目2A期的兩輪銷售連招標計共沽出348伙，套現25億元。

University Hill第2A期 折實最平437.24萬

參考University Hill第2A期首批123伙價單，折實均價16,288元，一房單位折實最平售437.24萬元起，屬面積297平方呎的一房戶；另同系第一期Silicon Hill去年5月公布首批116伙價單，折實均價17,498元，一房單位折實最平售549.2萬元起，屬面積285平方呎的一房戶。

University Hill第2B期由五座大廈組成，提供688伙，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，並設開放式廚房及梗廚兩種，實用面積介乎218至936平方呎。而項目第5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓，將會設置安老院舍。

↓↓兩房交樓標準示範單位↓↓