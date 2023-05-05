菱電山頂普樂道8號洋房4.28億內部轉讓　前身為法國領事官邸

前身屬法國領事官邸、被列為二級歷史建築物的山頂普樂道8號大宅，於2011年由菱電發展或相關人士以5.8億元買入。該項目近年改建成兩幢洋房，其中一幢洋房A新近以逾4.28億元沽出予賣方的關連人士。



據成交紀錄冊資料，菱電發展有限公司旗下的普樂道8號及8A號項目「8&8A POLLOCK'S PATH」，於今日（5日）錄得一宗成交個案，洋房A以逾4.28億元沽出，買家是賣方的有關連人士，不排除交易屬於內部轉讓。由於該項目未有公布樓書，因此未知洋房實際面積等資料。

不過據屋宇署資料，項目於2020年8月取得入伙紙，設有1幢樓高3層的洋房及1幢3層連地下低層的洋房，兩幢物業的總樓面面積約1.3萬平方呎。

普樂道8號及8A號項目，前身為法國領事官邸、被列為二級歷史建築物的。（樓盤網站圖片）

12年前菱電斥5.8億買入法國領事官邸

山頂普樂道8號法國駐港領事大宅原由法國政府所持有的，在2011年5月獲菱電以約5.8億元購入。物業佔地2.2萬平方呎，以地積比0.5倍計算，可建樓面積約為1.1萬平方呎，即每呎樓面地價約52,727元。

該幢物業落成於約1878至1909年，為山頂最早期落成的住宅建築物之一，被政府列為二級歷史建築物。據項目網站的圖片可見，古宅改建後有保守部分外牆。