紅磡甲廈、超級豪宅銀主盤標售　陳紅天自住傲璇豪宅估值6.8億

由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有的貴重物業，包括紅磡祥祺中心A座及B座甲廈、東半山傲璇單位，以及山頂歌賦山道15號豪宅，在3月份淪為銀主盤，被恒生銀行委任會計師樓羅兵咸永道作為接管人接收。市場消息透露，該三項貴重物業，已委託一家國際測量師行進行招標。



其中東半山司徙拔道53號超級豪宅傲璇5樓單位，實用面積5,154平方呎，目前估價高達6.8億元，即呎價約13.2萬元。

傲璇非交吉形式放售 料買家無法睇樓

據了解，該超級豪宅現時依然由陳紅天及家人自住，因此將以非交吉交易形式放售，意味新買家難以到達現場睇樓，而且業主亦有機會不讓代理拍攝單位內部情況。資料顯示，陳紅天與陳姚麗妮於2015年以3.87億元（呎價7.5萬元）購入傲璇超級豪宅。

東半山超級豪宅傲璇OPUS，位於司徒拔道53號，提供12伙。

歌賦山道15號豪宅市值15億至25億

至於山頂歌賦山道15號豪宅，為陳紅天於2016年6月以21億元向莊士機構國際（0367）購入，作價21億，樓面呎價高約22.8萬元，為全球住宅呎價新高。據了解，目前市場對該幢超級豪宅的市值較參差，市值介乎15億至25億元。

此外，紅磡紅鸞道18號祥祺中心A座及B座甲級商廈、連同155個車位、8個電單車位等一籃子抵押資產，目前市值約47億元，較2016年7月份買入價45億元，略高出2億元或4.4%。