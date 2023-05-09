深水灣道66號超級豪宅36億沽　市傳新買家為霸菱亞洲創辦人莊佳誠

中港兩地通關後，本地超級豪宅頻頻錄得成交個案。由珠寶品牌MaBelle創辦人馬墉傑家族持有的深水灣道66號豪宅項目，今年初傳出以36億元易手，成交呎價高達約21.81萬元。市場消息透露，該豪宅項目的新買家為霸菱亞洲私募基金創辦人莊佳誠（Jean Salata）。



1979年買入價1150萬 升值310倍

深水灣道66號豪宅項目由6幢洋房組成，佔地約2.2萬平方呎，每幢洋房實用面積約2,742平方呎，總樓面面積約16,452平方呎。

資料顯示，上述豪宅項目於2022年12月14日登記易手，而馬墉傑家族早於1979年12月以1,150萬元購入上址，即持貨43年，帳面大賺34.85億元，升值逾310倍。

成交呎價21.81萬 逼近全港呎價最貴紀錄

不過市場預計該項目將會重建，地盤面積約2.2萬平方呎，料以地積比率0.75倍發展，總樓面約16,500平方呎，即每呎樓面地價約218,181元，呎價水平接近全港呎價最貴紀錄。

莊佳誠近年沽霸菱亞洲基金 身家429億、排香港富豪榜第15位

是次市傳的新買家霸菱亞洲私募基金創辦人莊佳誠（Jean Salata），為智利人，早於90年代來港工作。而2022年3月份，瑞典私募股權公司殷拓集團，以68億歐元收購霸菱亞洲投資基金，令莊佳誠資產急升至429億港元，並於今年打入福布斯香港富豪榜第15位。

深水灣道66號豪宅項目（紅色箭嘴位置）。（資料圖片）

資料顯示，目前亞洲呎價最貴的豪宅物業為山頂歌賦山道15號，原由莊士機構國際（0367）持有，在2016年6月以21億元售予內地富商陳紅天為擔保人的Chen Family Assets Management Company Limited。物業為一座6層高、實用面積約9,212平方呎之洋房，成交呎價約22.8萬元。不過該超級豪宅近月淪為銀主盤被推出招標。