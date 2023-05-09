山頂傲璇豪宅被接管標售　估值6.8億　現由深圳富豪陳紅天自住

由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有的貴重物業，近日相繼淪為銀主盤被推出市場招標，其持有並自住的山頂司徒拔道53號傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位，被接管人委託第一太平戴維斯，以公開招標出售。物業將按現狀並以非交吉形式出售，截標日期暫定為2023年8月8日正午12時。據了解，項目估值約6.8億元，即呎價約131,936元。



非吉形式招標、料買家無法睇樓 8月8日截標

是次標售的物業位處傲璇的5樓，實用面積約為5,154平方呎，擁有五房（四套）連書房、客廳、飯廳及廚房，其開放式布局加上逾4米高的樓層高度，打造開揚、景觀不受阻擋的寬敞室內空間。

據了解，該超級豪宅現時依然由陳紅天及家人自住，因此將以非交吉交易形式放售，意味新買家難以到達現場睇樓，而且業主亦有機會不讓代理拍攝單位內部情況。資料顯示，陳紅天與陳姚麗妮於2015年以3.87億元（呎價7.5萬元）購入傲璇超級豪宅。

傲璇前身為太古集團高層人員專用之大班屋，其後由有「建築界畢加索」之稱的法蘭克•蓋瑞（Frank Gehry）重建，為外型獨特的住宅大樓。

傲璇前身為太古集團高層人員專用之大班屋，其後由太古地產夥拍著名建築師、有「建築界畢加索」之稱的法蘭克•蓋瑞（Frank Gehry）重建為外型獨特的住宅大樓，是其位於亞洲的首個亦是唯一的住宅項目。傲璇每戶都採用一梯一伙設計，私隱度高。

傲璇僅有12戶，其標誌性的螺旋狀結構，隨著大樓從地面上揚而流動，讓每戶享有獨一無二的環迴景觀，180度維港海景。圍繞每戶的多段露台，如郵輪的甲板，讓住戶可充分體驗360度全景視野。

傲璇採用一梯一伙 私隱度高

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，傲璇位處山頂地段，享全維港景色，四周亦沒有其他項目阻擋，相信會備受市場注目。該公司首席執行官投資辦資深助理董事施豪東指，傲璇自推出市場以來已全數獲頂級富豪購入，從未放售。