大坑60年舊樓地庫似垃圾房　開價30萬　5組客搶高3.5倍拍出｜直擊

另類物業受市場追捧。大坑一幢樓齡約64年的舊樓，其地庫部分日前透過私人拍賣場推出，開價僅30萬元，獲5至6組買家出價競爭，最終搶高3.46倍，以134萬元拍出。拍賣行表示，該地庫物業成交價較預期佳，料新買家為買入博重建收購的投資者。



遺產承辦人推出 不提供樓契

上述物業為大坑利群道15及16號地庫（低層地下以下空間），屬非住宅物業，由遺產承辦人委託忠誠拍賣推出，物業不提供樓契。物業開價30萬元，據悉在拍賣前已吸引數十組準買家查詢，而日前進行拍賣會時，最終有5組買家出價競投，每口出價6萬元，承價至120萬元時，隨後再改以每口5萬元、每口3萬元競投，最終累積出價20口後，以134萬元拍出，較最初開價30萬元搶高3.46倍。

佈滿雜物如同垃圾房 目測超過200呎

據放盤相片，該地庫物業現時佈滿雜物，如同垃圾房，目測面積超過200平方呎。不過由於屬非住宅物業，新買家購入後不可自住，預計只可放置雜物。

地庫現存僭建物 屋宇署發出清拆令

忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世傑表示，上述另類物業成交價較預期更高，為近月較受市場矚目的拍賣項目。又指雖然未知新買家是投資者或用家，但估計該幢大廈樓齡較大，符合重建條件，不排除新買家買入該地庫物業後，等待日後由發展商收購，直言「依家市區車位都要200萬，不如買依啲地庫等收購」。

新買家料需FULL PAY入市

他又指出，由於該地庫有僭建物，因此屋宇署已發出清拆令，新買家需要處理相關事宜，而物業的估價報告未有提供面積詳情，因此不便提供相關資料，買家需自行評估風險。此外，鄭世傑又指，由於該地庫未有提供樓契，預計新買家需要FULL PAY全數樓價。