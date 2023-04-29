御金．國峯「12按」銀主盤520萬推拍　低估價逾14%｜多相

油麻地御金．國峯再新增銀主盤。屋苑一伙面積322平方呎的高層開放式戶，在過去9年間先後向財務機構承做多達12次，近月終淪為銀主盤，並透過私人拍賣行推出，開價520萬元，較11年前買入價低9.5%，同時也較銀行估價低逾14%。



上述御金．國峯放售單位為6座高層F室，實用面積322平方呎，屬開放式間隔。單位透過忠誠拍賣行於5月中推出，開價520萬元，即呎價約16,149元。據代理放盤相片，單位現況交吉，屋內裝修新淨，採開放式廚房設計，屋內沒有提供任何傢具，可外望開揚城市景觀。

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去年初曾以612萬沽 惟未能完成交易

資料顯示，原業主早於2012年以574.4萬元一手買入單位，但於2013年至2022年間，先後12次抵押單位，向不同財務公司貸款。而在2022年初單位曾以612萬元賣出，惟最後交易未能完成並重回原業主手上，及後再被銀主接管推出拍賣。以目前單位開價計算，較11年前買入價低9.5%。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為609萬元，而恒生估價則為615萬元。即最新成交價較估價低出14.6%至15.4%。

油麻地御金．國峯。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

近5個月同屋苑現3個銀主盤

翻查資料，自去年12月後，御金．國峯已有至少3個單位淪為銀主盤，包括6座高層B室銀主盤在去年12月以725.88萬元沽出，較2012年1月買入價692.1萬元，帳面升值33.78萬元或4.9%。

至於另一伙銀主盤則為御金．國峯6座頂層特色戶，實用面積1,274平方呎，採四房間隔，並連1,016平方呎天台，單位設置樓梯通往天台。單位被債權人接管及推出放售，意向價4,180萬元，呎價約32,810元，較市價高出10%，目前依然待售。