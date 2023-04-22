「隱世孤島」澄碧邨逾千呎特色戶　開價340萬、呎價不足2800元

「隱世孤島」大嶼山澄碧邨一伙全海景逾千呎特色戶，下月初透過私人拍賣場推出，開價340萬元，呎價僅約2,742元。若以入市預算340萬元於九龍市區尋找住宅物業，相信只能夠買入面積少於200平方呎的納米樓。



上述特色戶為大嶼山澄碧邨第9座高層單位，將於下月初由忠誠拍賣推出，實用面積1,240平方呎，但僅設一房，單位享有全海景，並設有露台及閣樓，開價340萬元，以開價計算，呎價2,742元。

據代理放盤相片，該單位現況交吉，提供齊全傢具如梳化、餐枱、床架、電視等。單位大廳空間闊落，能放置多張梳化，閣樓面積則有約80平方呎，能作為儲物空間。

↓澄碧邨第9座高層單位↓

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原業主11年前買入價250萬

據了解，上述單位在4月中也曾透過拍賣場推出，開價320萬元，不過未到價收回。但是次重新推出，其開價卻調高至340萬元，加幅約6.25%。代理表示，早前業主開價較低，吸引多組買家前往參觀，不過普遍為希望「執平貨」的買家，最終未有太多實客到場。

資料顯示，原業主於2012年8月以250萬元買入上述單位，以開價340萬元計算，較11年前買入價高出36%或90萬元。

此外，翻查資料，同座一個中層單位，在2022年以340萬元易手，而另一個同座中層戶則在2021年以362.8萬元沽出，兩個單位面積亦同為1,240平方呎。