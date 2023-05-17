上環6間找換店相連舖1.8億沽　內地客4個月三度入市、累斥6.18億

香港與內地通關後，有內地投資者盧海強積極買入香港舖位物業。位於上環德輔道中及急庇利街交界單邊的六個相連地舖，最新獲內地投資者以近1.8億元購入。綜合市場資料，盧海強今年已三度入市買入香港物業，累積斥資6.18億元。



該批舖位為上環德輔道中287至291號長達大廈地下A2至A7號舖，6個舖位建築面積約300至800平方呎，租戶全是找換店。6個舖位總建築面積約1,800平方呎，分別以2200萬至4,588萬元易手，總成交價接近1.8億元，即成交呎價約10萬元。

翻查資料，原業主於2017年4月，斥資1.87億元購入長達大廈地下A舖，及後分拆成7個面積較小的舖位，而在2020年6月已先以3,128萬元售出A1號舖，建築面積約200平方呎，呎價約15.64萬元。合共全數7個舖位，原業主合共套現約2.11億元，帳面賺2,416萬元或12.9%。

內地客盧海強先後買入廟街酒店、亞皆老街舖

資料顯示，上述舖位買家為內地投資者盧海強，今年他頻頻入市，如在今年2月以8,800萬元購入佐敦廟街129至131號全幢酒店，3月又以3.5億元買入旺角亞皆老街16至16B號旺角商業大廈地下E舖及1樓至4樓一籃子舖位。

合計他3宗入市個案，今年內地投資者盧海強已斥資6.18億元買入香港物業，為市場最活躍的私人投資者之一。