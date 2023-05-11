找換店7.8萬續租景隆街單邊舖王　呎租1560元　較疫情低位反彈56%

自中港兩地通關後，訪港旅客數字回升，零售核心區舖市亦有起色。貴為全港呎租舖王的銅鑼灣景隆街2號單邊地舖，過去16年一直由找換店承租，現租戶新近以每月約7.8萬元續租兩年，較疫情租金低位5萬元，顯著反彈56%，不過依然較歷史高位累挫七成。



上述舖舖為景隆街2號地下A2號舖，位於景隆街及駱克道交界單邊位置，鄰近崇光百貨，建築面積約50平方呎，自2007年起一直由找換店租用，呎租一直超過逾千元。現租戶找換店近月以每月7.8萬元續租，成交呎租約1,560元，租約為期兩年。

2007年起一直由找換店租用

資料顯示，景隆街2號舖位位處景隆街及駱克道交界，人流多，業主為投資者彭貴有。他於多年前把面積約1,228平方呎的地舖，拆細成A至E號、共5個舖位出租。當中A舖位處轉角位地利最佳，故再分間成A1及A2兩個迷你舖出租，A2舖一直由找換店租用。

2014年高峰期月租26萬 呎租5200元

在2007年起，上述A2號舖已由找換店租用，當時月租8萬元，呎租高達1,600元，成為全港呎租最貴的舖位。及後在2014年零售高峰期，該舖月租更升至每月26萬元的高位，呎租達天價水平，每呎租金高達約5,200元。

不過及後零售市況滑落，在2017年該舖位租金已大降至13.8萬元，而在疫情期間更跌至每月約5萬元。以最新月租7.8萬元計算，較低位反彈56%，但較零售高峰期仍低約70%。

毗連A1號舖月租5.2萬 呎租1040元

值得留意，毗連的景隆街2號地下A1號舖，在今年2月份亦成功覓得長租租客。該舖面積僅約50平方呎，位置靠近SOGO，在2月份以每月5.2萬元租出予售賣手工雪米糍的小食店，成交呎租高達1,040元，租約期由2023年2月至2025年2月，為期兩年。