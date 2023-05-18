溫氏夫婦750萬買University Hill兩房自住　睇好未來白石角站

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期，今日（18日）展開進行次輪推售，涉及共205伙，其中185伙將以價單形式發售，餘下的20伙則採取招標形式發售。項目截收到逾5,200個購樓意向登記，以價單發售的185伙計，超額認購逾27倍。



該盤買家溫氏夫婦斥資750萬元買入兩房單位自住。丈夫溫先生表示，自己看好項目鄰近未來港鐵白石角站，日後亦不排除有需要於科學園上班，又指項目屬新盤，綜合各種原因故決定入市。

溫生：不太看好樓市發展 入市實屬自住

他又透露，自己早前雖有入票同系Silicon Hill但未能成功，又指雖然University Hill售價較同系Silicon Hill低，但不認為「買平咗」。至於後市方面，他表示入市前已計算好加息對供樓影響，雖然不太看好將來樓市發展，惟今次入市實屬自住用途。

買家溫氏夫婦擲750萬元買入兩房單位自住。

開放式折實入場332.5萬起

單位戶型涵蓋開放式至三房，價單折實售價由332.5萬元至935.75萬元，呎價由13,852元至 19,350元，當中，入場單位為優景閣第3座1樓A6單位，實用面積218平方呎，屬開放式間隔，折實售價為332.5萬元。以價單形式發售的185伙單位以定價計市值逾13.9億元。

University Hill第2B期由五座大廈組成，提供688伙，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，並設開放式廚房及梗廚兩種，實用面積介乎218至936平方呎。而項目第5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓，將會設置安老院舍。