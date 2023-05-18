都會駅四房1523萬沽　不足半年升逾一成　9年帳賺逾三球｜多相

二手市場雖然淡靜，但將軍澳區錄大額二手成交。都會駅一伙高層四房單位新近以1,523萬元沽出，同類單位成交價不足半年升逾一成。原業主持貨近9年， 帳面賺逾「三球」離場。



中原高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為都會駅1座高層H室，實用面積888平方呎，屬四房套連儲物室間隔，坐向東，外望海景。

原業主於今年4月以約1,600萬元叫價放盤，事隔不足一個月單位新近減價77萬元或4.8%至1,523萬元沽貨，呎價17,151元。

↓↓都會駅成交單位直撃↓↓

低估價最多近一成

參考對上同類型成交為2座高層H室，實用面積888平方呎，於去年12月以1370萬元沽出，呎價15,428元。換言之，同類單位不足半年升逾153萬元或一成。 據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,654萬元，而恒生估價則為1,681萬元。即最新成交價較估價低出7.9%至9.3%。

據知，原業主於2014年以1145萬元購入，持貨近9年， 是次轉手帳面賺378萬元，單位期內升值33%。伍錦基補充，本月屋苑成交宗數6宗，成交平均呎價15,313元。至於上月成交宗數宗數8宗，成交平均呎價15240元。