拍賣場單日推24項銀主盤　50人到場僅沽4伙　13項公居屋物業收回

銀主盤數量有上升趨勢，銀主傾向減持手頭上的銀主盤物業，有私人拍賣場今日一口氣推出24個銀主盤，涉及私樓、居屋、公屋等中小型住宅物業，以開價計算，總價超過9,000萬元。惟拍賣會最終僅沽4伙，當中更只有一伙將軍澳居屋安寧花園獲買家承接，其餘13項公居屋銀主盤均未能拍出。



公居屋銀主盤涉14項 佔比近六成

《香港01》記者直擊位於香港金域假日酒店的拍賣會現場，現場出席人數超過50人。今日發售的24項銀主物業中，其中10個為居屋物業，公屋物業則佔4伙，即合共涉14項公居屋物業，佔比近六成。

拍賣會於下午3時展開，不過最終僅沽出4伙，當中包括一伙將軍澳居屋安寧花園。不少低價推出的公屋及居屋均未獲承接，包括將軍澳寶林邨、翠林邨、唐明苑、黃大仙翠竹花園、竹園北邨、深水埗李鄭屋邨、粉嶺雍盛苑、小西灣富景花園等。

拍賣行：銀主有意欲出貨 已減價數次

忠誠拍賣部總經理鄭世傑表示，以近期市況而然，今次拍賣共沽出4伙，氣氛「算幾好」，加上銀主亦前後減過幾次價，反映銀主亦係有意欲出貨。至於收回物業是因為叫價未及銀主心水價位，亦反映買家心頭上存有定折讓，表現保守。

問及大部份公居屋未有成功賣出，鄭世傑表示部分綠表公屋單位曾錄約7至8枱準買家參觀，惟大多數買家未能及時申請準買證，故未有錄得相關成交。

忠誠拍賣鄭世傑表示，大部分公居屋銀主盤未能拍出，主要由於買家未能及時申請準買證。（黃祐樺攝）

買家未申請準買證 導致多項公居屋未能賣出

市況方面，鄭世傑續指，雖然目前銀主盤數量較去年多，但因為銀主盤去貨能力強，形容「而家平啲都有需求，平10%都有人接貨」。料不會出現過千宗銀主盤的情況。另外，雖然受加息影響，但由於目仍處於低息階段，仍然「平過交租」，加上銀行一般亦接受銀主盤的按揭申請，故不會影響買家入市。

安寧花園中層銀主盤搶高80萬

今日錄得的4宗成交個案，包括一宗居屋個案，為將軍澳居屋安寧花園第5座中層F室，實用面積583平方呎，自由市場開價470萬元，搶高80萬元或17%，以550萬元沽出，呎價9,434元。

↓↓將軍澳居屋安寧花園↓↓

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油麻地御金國峯、元朗映御搶高40萬至50萬

至於私樓方面，油麻地御金國峯第6座高層F室，實用面積322平方呎，開價520萬元，搶高40萬元，以560萬元沽出，呎價17,391元；元朗半新樓映御第1座中層C室，實用面積374平方呎，屬一房隔間、單位開價390萬元，最初一每口出價10萬元，終以440萬元易手，搶高50萬元或13%，成交呎價11,765元。

旺角弼街73號高層戶，實用面積516平方呎，採三房間隔，單位開價430萬元，最初每口承價為5萬元，及後減至每口3萬元，最終搶高至473萬元沽出，成交呎價約9,167元。

↓↓御金．國峯直撃↓↓

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↓元朗映御第1座中層C室↓

+ 3

↓旺角弼街73號高層戶↓