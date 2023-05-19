University Hill第2B期加推132伙　入場費458萬起

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期昨日展開次輪推售205伙，項目即日沽清以價單形式發售的185伙。 發展商即晚加推第4號價單，涉及132伙，折實平均呎價16,560元。



涉及單位實用面積289至571平方呎，價單定價538.54萬元至1,289.81萬元，呎價15,322元至23,450元，扣除最高15%折扣，折實售價為457.75萬元至1,096.33萬元，折實呎價13,023至19,932元。

入場單位折實售458萬起

其中，入場單位為優景閣第3座1樓A3室，實用面積289平方呎，折實售價為457.75萬元，折實呎價約15,839元。

至於第3號價單涉及206伙，折實平均呎價16,482元，即是次第4號價單的折實平均呎價較對上一張價單輕微上升0.47%。

兩期月內4次開賣 每次均即日沽清

University Hill第2A及第2B期，自5月份起，已連續進行4次大型銷售，每次以價單形式開賣的單位，均全數沽清，合共涉及686伙。

University Hill第2B期由五座大廈組成，提供688伙，標準戶型涵蓋開放式至三房戶，並設開放式廚房及梗廚兩種，實用面積介乎218至936平方呎。而項目第5、6座的地庫1樓、地下、1樓及2樓，將會設置安老院舍。