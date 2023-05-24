旺角二百呎僭建舊樓淪銀主盤　瘋狂劏成20間籠屋　月底開拍158萬

私人拍賣場再有另類物業推出拍賣。環亞拍賣將於本月底舉行拍賣會，推出多達49項物業，其中一項為位於旺角長旺道的銀主籠屋單位，實用面積僅約210平方呎，另設一個涉及僭建的100平方呎平台，單位總共被劏為20個籠屋單位。該籠屋單位開價158萬元，呎價低至7,524元，較銀行估值低約34%。



上述單位為旺角長旺道17號長旺大廈低層連平台，實用面積僅約210平方呎，設有平台約100平方呎，交吉推出，開價158萬元，呎價低至7,524元。

走廊極狹僅兩格階磚 籠屋採木趟門不透風

據代理放盤相片，該單位被屬劏為籠屋，現況相當惡劣，走廊空間極小、狹窄至只有兩個階磚位，走廊旁的位被劏成多個籠屋，並分為上下格，每個籠屋均採用木趟門設計，料不透風。單位洗手間衛生環境較差，洗手間內的牆身已出現剝落的情況。

↓長旺大廈低層連平台籠屋↓

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平台被僭建為大房

拍賣行職員表示，上述籠屋單位由財務機構推出拍賣，單位現況殘舊，其平台被僭建成一間大房。又指整個單位設有兩間大房，兩間房共提供20個面積細小的籠屋。問及上述單位內的籠屋以木趟門區分，未如舊式以鐵絲網劃分，他則表示可能與單位內設有兩部冷氣有關，雖然未如鐵絲網般較通風，但可助降低溫度。

銀行估價240萬至250萬

職員又指，近月該廈同類型、沒有被劏為籠屋的正常單位，成交價約300萬元，而上述拍賣籠屋單位，目前銀行估價約240萬至250萬元。

長旺大廈位於長旺道17號，地下為街市段。該廈早於1970年入伙，提供241伙，實用面積179至476平方呎。