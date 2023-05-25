由租轉買｜錯過減價潮　租客終升級做業主　660萬買日出康城一房

二手市場交投淡靜，但亦無阻部分租客「由租轉買」。將軍澳日出康城GRAND MONTARA有租客因錯過去年底的減價潮而感後悔，加上已租樓一段時間，故把握目前樓市仍處調整階段，決定擲660萬元買入一房戶。



美聯物業高級分區營業經理梁傑表示，是次成交為將軍澳GRAND MONTARA第1B座中層B室，實用面積366平方呎，屬於一房間隔。單位半年前以「進取價」820萬元叫價放盤，業主在3個月前再減價120萬元至700萬元後仍無人問津。

單位新近再降價至680萬元放售，終獲買家洽購，經雙方議價後，業主同意再減價20萬元至660萬元賣出單位，呎價約18,033元。

↓↓GRAND MONTARA成交單位直撃↓↓

持貨4年帳賺48萬

據恒生網上銀行估價顯示為693萬元，即最新成交價較估價低4.8%。至於新買家為居住於上述放盤的租客，有感錯過2022年底減價潮，加上租樓亦都有一段時間，認為要把握目前樓市調整期時入市。

據知，原業主於2019年7月以612萬元購入上述單位，持貨4年，是次轉手帳面獲利48萬元，單位期內升值約8%。