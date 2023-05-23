青衣公屋25年升值近13倍　長安邨兩房戶未補地價273萬沽｜多相

在香港並無擁有住宅物業，而家庭入息和資產淨值未超出指定的入息及資產淨值水平的住戶，可繼續居於其單位。但家庭入息超逾現行公屋入息限額兩倍但不高於三倍的住戶，須繳交倍半淨租金另加差餉；家庭入息超逾現行公屋入息限額三倍但不高於五倍的住戶，則須繳交雙倍淨租金另加差餉。

若公屋住戶的家庭入息超逾現行公屋入息限額五倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，便須遷離其公屋單位。在香港擁有住宅物業，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離其公屋單位。