青衣公屋25年升值近13倍 長安邨兩房戶未補地價273萬沽｜多相
撰文：蔡偉南
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公屋市場轉趨淡靜，青衣長安邨本月暫時僅錄得一宗二手成交個案。該公屋邨一伙兩房戶以未補地價273萬元易手，較25年前買入價19.9萬元，帳面大幅升值約12.7倍。
利嘉閣地產青衣高級分區市務董事彭錦添表示，長安邨近日錄得本月首宗交易，單位為安江樓中層6室的二手成交個案，實用面積約443平方呎，採兩房間隔，外望市景，以未補地價273萬元成交，平均呎價約6,163元。
1998年買入價不足20萬
據悉，原業主1998年以未補地價19.9萬元買入上址，持貨約25年，轉手帳面獲利約253.1萬元，期內物業升值約12.7倍。長安邨現時約有18個放盤，入場費175萬元起。
↓長安邨安江樓中層6室↓
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青衣公居屋本月僅錄8宗買賣
彭錦添表示，近月新盤成功奪去市場焦點，二手交投相對淡靜，本月青衣區暫錄31宗二手成交，當中灝景灣、藍澄灣、綠悠雅苑各暫錄4宗成交個案。至於居屋方面，青泰苑、青俊苑及青華苑合共錄得6宗成交；而公屋則錄得青衣邨宜偉樓及長安邨安江樓兩宗交易。
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在公屋富戶政策下，入息及資產超出限額會如何？
在香港並無擁有住宅物業，而家庭入息和資產淨值未超出指定的入息及資產淨值水平的住戶，可繼續居於其單位。但家庭入息超逾現行公屋入息限額兩倍但不高於三倍的住戶，須繳交倍半淨租金另加差餉；家庭入息超逾現行公屋入息限額三倍但不高於五倍的住戶，則須繳交雙倍淨租金另加差餉。
若公屋住戶的家庭入息超逾現行公屋入息限額五倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，便須遷離其公屋單位。在香港擁有住宅物業，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離其公屋單位。
公屋富戶政策有否豁免？
有五種情況下可豁免：
1.所有成員均年滿60歲或以上
2.所有成員均領取綜合社會保障援助金
3.所有成員均合資格申領／正在領取社會福利署發放的傷殘津貼
4.所有成員是由上述1、2及／或3類以不同組合組成
5.持合租租約共住一單位