歷史建築｜PAG太盟投資創始人高天樂　5.5億購百年大宅愛蓮別墅

擁有百年歷史、屬三級歷史建築的薄扶林沙宣道50及52號愛蓮別墅，今年1月份由遺囑執行人教會機構委託代理推出招標，市值5.5億元。資料顯示，愛蓮別墅在4月底日，正好以5.5億元易手，成交呎價約37,606元，新買家為PAG太盟投資聯合創始人、執行董事兼首席執行官高天樂。



業主立遺囑 物業贈予天主教會

愛蓮別墅今年1月份由遺囑執行人委託高力、以「現狀」部份交吉及部份連租約出售。該物業地盤面積約19,500平方呎，地積比率限制為0.75倍，最高可重建面積約14,625平方呎，可建一至兩幢豪宅。

高天樂首置名義入市

資料顯示，該幢豪宅在4月26日以5.5億元沽出，成交呎價約37,606元，新買家為GRADEL, CHRISTOPHER MARCUS，即太盟投資聯合創始人、執行董事兼首席執行官高天樂。是次高天樂買入豪宅，繳付2,337.5萬元作稅款，佔樓價4.25%，反映他以首置名義入市。

早前市場預計，愛蓮別墅市值介乎約5.1億至5.5億元，每呎樓面地價料約3.5萬至3.8萬元。

鄰近牛奶公司大班屋、置地多幢洋房

據了解，原業主家族約1920至1930年間自行發展上述物業作，並一直作自住居所，家族成員過身後，物業贈予天主教會。

愛蓮別墅曾是英國傳教士的物業，50年代曾供瑪麗醫院作護士宿舍。別墅所在位置毗連牛奶公司的「大班屋」及置地公司旗下多幢洋房、亦鄰近沙宣道的霍家大宅，為外資公司高管及本地富豪的聚居之地。物業背山面海，外牆為綠色，內櫳甚殘舊，並已丟空多時。