NOVO LAND第2A期24小時內開價　首批不少於186伙　擬提價5至10%

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期加快推盤步伐。發展商今日（29日）開放一伙開放式的無改動示範單位予傳媒參觀。



新地代理總經理陳漢麟表示，首張價單將於24小時內開價，料提供不少於186伙，戶型涵蓋開放式至三房單位，及後隨即開放示範單位，最快6月初應市。他又預告，項目較早前已推出期數有5%至10%提價空間，大部份單位售價將低於1,000萬元。



NOVO LAND 2A期涉929伙 先推Arreso第3座及5座

發展商早前預告將率先推出第2A期的Arreso第3座及5座，涉519伙。涉及開放式至三房單位，另設特色單位，實用面積237至1,528平方呎。至於Charlot第1座會留待接近現樓時推售。

NOVO LAND 2A期由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座及5座，以及Charlot第1A及1B座，涉及929伙。其中Charlot 第1A及1B座為相連大樓。Arreso第3座及5座標準樓層提供10伙及9伙，至於第Charlot第1A及1B座的標準樓層，每層提供6伙及9伙。

↓↓Arreso第5座18樓F室 ↓↓