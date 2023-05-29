康城首都疑拆主力牆　業主料為地產代理　去年九球入市後大裝修

將軍澳日出康城首都一個單位，周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，事件惹居民及網民熱議。據了解，單位業主為一名地產代理，於2022年8月份以約920萬元買入該單位。《香港01》記者嘗試與業主聯絡，惟未能成功。



上述單位為首都6座中層RB室，實用面積681平方呎，原則三房間隔，業主於2022年8月份以920萬元買入該單位，成交呎價約13,510元。據代理消息，上述單位在去年易手時仍保留原則三房間隔。據了解，該單位去年10至11月開始裝修，直至今年4月、5月時才暫停。

管理公司、屋宇署人員到場跟進

資料顯示，該單位原業主姓辜，與一名地產代理名字相同，料為同一人。《香港01》記者嘗試與業主聯絡，惟未能成功。據最新消息，今日已有管理公司人員及屋宇署人員，前往懷疑涉事單位跟進。

↓首都6座中層RB室未裝修前狀況↓

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代理：同類RB室入場費950萬

有區內代理表示，上述疑似拆去部分主力牆事件，暫時未有影響該屋苑的放盤量，目前日出康城首都第6座有約27個放盤單位，平均呎價為1.5萬元。其中兩房實用面積517平方呎，入場費為770萬元起，屬低層RC室；三房連加士房實用面積704平方呎，入場費為900萬元起，屬低層RD室；四房實用面積840平方呎，入場費為1,100萬元起，屬中低層LB室。

值得留意是，是次出事單位屬三房間隔，實用面積681平方呎，該類型單位入場費為950萬元起，屬中層RB室。

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網上討論區周六（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681平方呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

首都客務處周日發出通告，指接獲多名住客表示於網上媒體中發現有個別單位懷疑在單位內部進行結構改動，客務處現正就有關事件進行調查及跟進，如發現屬實將要求立即還原單位。